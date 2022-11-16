Кросби обошёл Троттье и вышел на чистое 17-е место по очкам за карьеру в НХЛ

35-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился знаменательным статистическим достижением благодаря голу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4, идёт второй период).

Благодаря этой заброшенной шайбе на счету Кросби стало 1426 (524+902) очков в 1124 встречах за карьеру в НХЛ. По этому показателю результативности он вышел на чистое 17-е место в истории лиги, обойдя легендарного соотечественника Брайана Троттье (1425), с которым делил эту позицию. Следующая цель Сидни – Теэму Селянне, который набрал 1457 (684+773) очков в 1451 матче.

Всего в нынешнем сезоне Кросби проводит 16-й матч, в которых совершил 17 (7+10) результативных действий при коэффициенте полезности «-1». В 2012 году Сидни заключил 12-летний контракт с «Пингвинз» на общую сумму в $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон), который истекает в 2025 году.

Сидни Кросби показывает уникальную точность броска.