Кросби обошёл Троттье и вышел на чистое 17-е место по очкам за карьеру в НХЛ

35-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился знаменательным статистическим достижением благодаря голу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4, идёт второй период).
Благодаря этой заброшенной шайбе на счету Кросби стало 1426 (524+902) очков в 1124 встречах за карьеру в НХЛ. По этому показателю результативности он вышел на чистое 17-е место в истории лиги, обойдя легендарного соотечественника Брайана Троттье (1425), с которым делил эту позицию. Следующая цель Сидни – Теэму Селянне, который набрал 1457 (684+773) очков в 1451 матче.
Всего в нынешнем сезоне Кросби проводит 16-й матч, в которых совершил 17 (7+10) результативных действий при коэффициенте полезности «-1». В 2012 году Сидни заключил 12-летний контракт с «Пингвинз» на общую сумму в $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон), который истекает в 2025 году.
Сидни Кросби показывает уникальную точность броска.
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