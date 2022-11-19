Алексей Торопченко заменит Тарасенко в матче с «Анахаймом». У Владимира недомогание

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит матч с «Анахайм Данкс» (в ночь на 20 ноября 4:00 мск) из-за недомогания, сообщает официальный сайт клуба.

Как заявил главный тренер «блюзменов» Крэйг Берюбе, вместо Тарасенко в звене с Робертом Томасом и Павлом Бучневичем сыграет россиянин Алексей Торопченко. Для Торопченко этот матч станет первым с 8 ноября.

«Торопченко — игрок, который нам очень нравится. Габариты, скорость, правильный стиль игры. Он эффективный игрок», — заявил Берюбе.

Тарасенко в текущем сезоне сыграл за «Сент-Луис» 16 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков. Торопченко за 11 игр за «блюзменов» отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.