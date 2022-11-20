Форвард «Тампы»: Кучеров был нашим лучшим игроком в матче с «Нэшвиллом»

Форвард «Тампа-Бэй» Алекс Киллорн остался в восторге от игры российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в матче с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Россиянин отметился тремя (1+2) очками, поучаствовав во всех голах своей команды.

«Кучеров был великолепен сегодня. Он забросил потрясающую шайбу — проехал всю площадку, обыграв защитников, и забил важный гол. Во время моего гола он выиграл борьбу у борта. Затем он классно ассистировал Стэмкосу при победной шайбе. Он определённо был нашим лучшим игроком сегодня», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

«Тампа» одержала четвёртую победу подряд, и после 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Кучеров является лучшим бомбардиром команды с 28 (10+18) очками в 18 матчах.