Форвард «Тампы»: Кучеров был нашим лучшим игроком в матче с «Нэшвиллом»

Форвард «Тампа-Бэй» Алекс Киллорн остался в восторге от игры российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в матче с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Россиянин отметился тремя (1+2) очками, поучаствовав во всех голах своей команды.
«Кучеров был великолепен сегодня. Он забросил потрясающую шайбу — проехал всю площадку, обыграв защитников, и забил важный гол. Во время моего гола он выиграл борьбу у борта. Затем он классно ассистировал Стэмкосу при победной шайбе. Он определённо был нашим лучшим игроком сегодня», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.
«Тампа» одержала четвёртую победу подряд, и после 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Кучеров является лучшим бомбардиром команды с 28 (10+18) очками в 18 матчах.
- 20 ноября 2022
-
12:15
-
12:02
-
11:57
-
11:29
-
11:08
-
10:31
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:43
-
07:31
-
07:15
-
07:10
-
07:02
-
06:57
-
06:50
-
06:45
-
05:54
-
05:41
-
05:29
-
03:21
-
03:03
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
22:49
-
22:41
-
22:21
-
22:05