Никита помог «Тампе» выиграть в Нэшвилле, набрал очередные три очка и вернулся в топ-3 бомбардиров сезона.

«Прямо как Гретцки!» Шедевр от Кучерова — обыграл всю команду и потеснил легенду НХЛ

Никита Кучеров – главный русский бомбардир текущего сезона НХЛ. Лидер «Тампы» в отличной форме и ставит на поток матчи с 2+ очками. Сегодня очередной жертвой нашей «молнии» стал «Нэшвилл».

Игра в столице штата Теннесси складывалась для «Лайтнинг» очень непросто. Так, «хищники» открыли счёт уже на второй минуте, когда обладатель шикарных гусарских усов Филип Форсберг реализовал большинство могучим щелчком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответить «Тампа» смогла только во втором отрезке, и это в блестящем стиле сделал Кучеров. Никита подхватил шайбу на своей половине площадки, доехал до чужой зоны, там обыграл двоих, продвинулся вперёд и кистевым броском переиграл Юусе Сароса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Здесь Кучеров прямо как Гретцки!» — так оценил этот красивый гол один из пользователей «Твиттера», и с ним отчасти можно согласиться. Россиянин показал спокойствие, грацию и какую-то величественную неторопливость, достойные лучшего хоккеиста всех времён.

Но этот гол всего лишь уравнял счёт, а в начале третьего периода «Нэшвилл» усилиями Нино Нидеррайтера вновь вышел вперёд. Спаслась «Тампа» уже под занавес основного времени, когда Джон Купер наверняка подумывал о замене вратаря. Но Василевского дёргать не пришлось: на 57-й минуте Кучеров поднял шайбу на синюю линию, Иэн Коул набросил на ворота, а Алекс Киллорн здорово подставил клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ну а в овертайме «Тампа» получила большинство, и лидеры «молний» выиграли матч для своей команды. Перепасовка Пойнта, Кучерова и Стэмкоса завершилась точным броском капитана «Лайтнинг».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

3:2 – новая победа «Тампы». Кучеров принял непосредственное участие во всех шайбах, на его счету уже 28 (10+18) очков в 18 матчах сезона. Больше только у Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, а Давид Пастрняк и Эрик Карлссон идут с россиянином вровень.



Кроме того, Кучеров догнал значимую фигуру в списке русских бомбардиров НХЛ всех времён. У Никиты стало 644 (256+388) очка, и он сравнялся с Игорем Ларионовым, причём легендарный экс-хоккеист «Детройта», а ныне главный тренер «Торпедо» потратил на достижение такого результата на 341 игру больше, чем Кучеров.

Следующая цель в этом топе для Никиты – это занимающий 13-ю строчку Алексей Жамнов. В активе главного тренера сборной России 719 баллов, так что Кучерову, вероятно, предстоит отложить покорение этого рубежа до следующего сезона. Хотя с таким темпом набора очков, который Куч показывает сейчас, реально превзойти Жамнова уже в этом чемпионате.