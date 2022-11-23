Голкипер «Кингз» в футбольном прыжке спас команду от верного гола в матче с «Рейнджерс»
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В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу гостей.
В середине третьего периода вратарь хозяев Кэлвин Питерсен совершил умопомрачительный сейв. В один из игровых эпизодов голкипер потерял позицию, оказавшись далеко за пределами вратарской площади, однако успел вернуться и в футбольном прыжке ловушкой отразить бросок нападающего «Рейнджерс». На повторе видно, как голкипер отбивает ловушкой шайбу, летевшую в створ ворот после броска Каапо Какко.
Отметим, что «Рейнджерс» перевернули ход матча после двух пропущенных шайб в первом периоде, забив три гола во втором игровом отрезке.
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