Хоккеист ударил соперника коньком по голове в матче низших лиг Северной Америки

В одном их матчей низших лиг Северной Америки, состоявшемся в городе Литлтон (штат Колорадо, США), произошёл вопиющий инцидент.

Два хоккеиста столкнулись и упали на лёд, после чего один из них, поднявшись, не смог забрать свою клюшку. Он разозлился и с размаху ударил соперника коньком по голове. Затем он нанёс ещё один точный удар и, когда оппонент не отдал клюшку, попытался ещё раз ударить его, однако промахнулся. После этого за своего лежащего партнёра заступились одноклубники, набросившиеся на обидчика.

Как отметил отец пострадавшего в «Твиттере», его сыну удалось избежать серьёзных травм.

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Отметим, что в конце ноября в России в матче любительской лиги хоккеист «Леопардов» Николай Ризин напал на судью.