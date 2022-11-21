Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила от всех турниров игрока, избившего судью

Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы, на котором вынесли решение относительно игрока «Леопардов» Николая Ризина. 19 ноября хоккеист во встрече с «Трудовыми резервами» напал на судью, нанеся ему удары клюшкой и ногой.



«По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы.



ФХМ также обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой ФХР», — говорится на официальном сайте ФХМ.

Отметим, что второй период матча был досрочно закончен, затем приняли решение завершить досрочно и сам матч. «Леопардам» присудили техническое поражение со счётом 0:5.