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Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила от всех турниров игрока, избившего судью

Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила от всех турниров игрока, избившего судью
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Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы, на котором вынесли решение относительно игрока «Леопардов» Николая Ризина. 19 ноября хоккеист во встрече с «Трудовыми резервами» напал на судью, нанеся ему удары клюшкой и ногой.

«По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы.

ФХМ также обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой ФХР», — говорится на официальном сайте ФХМ.

Отметим, что второй период матча был досрочно закончен, затем приняли решение завершить досрочно и сам матч. «Леопардам» присудили техническое поражение со счётом 0:5.

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