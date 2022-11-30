Овечкин мог оформить хет-трик в матче с «Ванкувером», но попал в перекладину
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В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода побеждают гости — 4:1.
На первой минуте третьего периода российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог оформить хет-трик, но попал в перекладину ворот «Ванкувера». Россиянин подобрал шайбу после выигранного вбрасывания в чужой зоне и мощным броском сотряс перекладину.
Напомним, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. На текущий момент матча на счету россиянина два гола.
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