Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине первого периода выигрывают гости — 2:0.

На шестой минуте встречи 37-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин открыл счёт, а на 12-й минуте форвард оформил дубль. Эти шайбы стали 402-й и 403-й для форварда «Вашингтона» в гостевых матчах. Благодаря этому Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде. У великого канадца на счету 402 такие шайбы.

Отметим, что Овечкин проводит свою 24-ю встречу в текущем сезоне. Российский нападающий забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка.