Тертышный забил первый гол в сезоне в 36-м матче. В прошлой регулярке у него 22 шайбы

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». К концу второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев.
На 25-й минуте челябинцы восстановили равенство — 2:2. Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв перхватил шайбу у борта и, сместившись на правый фланг, отдал передачу в середину зоны на Никиту Тертышного. Форвард в касание мощно бросил и пробил голкипера уфимцев Илью Ежова. Этот гол стал для Тертышного первым в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Он проводит 36-й матч регулярки.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что в прошлом сезоне Тертышный наравне с Теэму Пулккиненом стал лучшим снайпером «Трактора», забив 22 гола в 49 матчах.
- 2 декабря 2022
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