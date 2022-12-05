В Казани осудят мужчину, выманившего у хоккеиста «Ак Барса» 4,8 млн рублей

В Татарстане утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Казани, который выманил у своего друга-хоккеиста системы «Ак Барса» Артура Бровкина 4,8 млн рублей, сообщает БИЗНЕС Online.

Следствие считает, что в период с 2021 по 2022 год обвиняемый, пользуясь доверием хоккеиста, решил украсть его деньги. Тогда он придумал легенду, по которой лица из криминальной среды якобы угрожают хоккеисту из-за неверных прогнозов матчей. При этом мужчина предложил хоккеисту решить проблемы с криминалитетом и «откупиться». Испугавшийся за свою жизнь спортсмен передал «другу» 4,8 млн рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению.



Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Свою вину он полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Бровкин за свою карьеру в КХЛ сыграл девять матчей за казанский клуб, в которых набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей в ВХЛ за «Барс», в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.