Владимир Юрзинов-мл.: если Билялетдинов возьмёт всё в свои руки, то «Ак Барс» выберется

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший оценил возвращение Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».
«Зинэтула Хайдярович — опытный тренер, который выигрывал много титулов. Даже его присутствие на скамейке добавит уверенности игрокам. Он будет ведущей персоной в тренерском штабе «Ак Барса». Я ещё помню, как мы впервые столкнулись с ним в Евролиге в «Финале четырёх» в сезоне-1998/1999, когда Билялетдинов тренировал московское «Динамо», а я — финский «Ильвес». Уже тогда прослеживался его стиль, а команды всегда были организованные.
Благодаря Билялетдинову команда может выбраться из такой ситуации? Если Билялетдинов возьмёт всё в свои руки, то «Ак Барс» выберется. Зинэтуле Хайдяровичу надо браться за дело по-настоящему. Чтобы исправить положение, нужна рука опытного наставника», — цитирует Юрзинова-младшего «РБ Спорт».
Напомним, накануне «Ак Барс» перед матчем с московским «Динамо» (3:2 ОТ) объявил о возвращении Билялетдинова в тренерский штаб.
- 5 декабря 2022
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