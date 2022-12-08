Агент Шуми Бабаев: информация по главному тренеру «Ак Барса» глубоко закрыта

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал про поиски главного тренера «Ак Барсом» и прокомментировал слухи о том, что его клиент, Дэвид Немировски входит в список потенциальных кандидатов на эту должность.
«Эта информации действительности не соответствует. Немировски не собирался в этом году работать в России, но если поступило бы предложение из «Ак Барса», он может передумать. Хотя я общаюсь с генменеджером клуба Маратом Валиуллиным, и он мне сразу сказал, что не принимает решение по тренеру. Никто точно не знает, что думают в Казани. Информация глубоко закрыта. Для всех было неожиданностью, что убрали Олега Знарка. Понятно, что были такие результаты, но это тренер с именем, поэтому решение принималось долго и кропотливо. По Немировски и «Ак Барсу» я пока ничего реального не могу сказать.
Немировски интересуются клубы КХЛ? Конкретных предложений не было, но на рынке не так много тренеров. И надо понимать, что когда ты приглашаешь Дэвида Немировски, то команда будет играть в «бразильский хоккей». Будет много забитых голов, но и много пропущенных. Не каждый клуб готов к этому. Болельщикам такая игра нравится, но руководители чаще всего опасаются.
Сам Немировски сам хотел бы вернуться в КХЛ? Немировски в любом случае продолжит карьеру главного тренера, но он будет тщательно подбирать команду. Ему нужен клуб с задачами», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Клуб из Казани после 38 матчей набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 8 декабря 2022
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