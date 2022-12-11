«Даллас» в овертайме одолел «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Детройт Ред Уингз», состоявшийся на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (штат Техас, США).

Победу со счётом 3:2 OT одержал «Даллас Старз». Счёт в матче открыли гости, на 10-й минуте это сделал Дилан Ларкин. На 19-й минуте Денис Гурьянов сравнял счёт, после чего Джейми Бенн вывел хозяев вперёд. Под занавес второго периода Дэвид Перрон вновь уравнял шансы на победу, забросив вторую шайбу для «Детройта».

В основное время командам не удалось выявить победителя. Встреча перешла в овертайм, где решающую шайбу забросил Нильс Лундквист.