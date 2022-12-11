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«Даллас» в овертайме одолел «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас» в овертайме одолел «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Даллас Старз» и «Детройт Ред Уингз», состоявшийся на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (штат Техас, США).

Победу со счётом 3:2 OT одержал «Даллас Старз». Счёт в матче открыли гости, на 10-й минуте это сделал Дилан Ларкин. На 19-й минуте Денис Гурьянов сравнял счёт, после чего Джейми Бенн вывел хозяев вперёд. Под занавес второго периода Дэвид Перрон вновь уравнял шансы на победу, забросив вторую шайбу для «Детройта».

В основное время командам не удалось выявить победителя. Встреча перешла в овертайм, где решающую шайбу забросил Нильс Лундквист.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Чарник) – 09:48 (5x5)   1:1 Гурьянов (Марчмент, Сегин) – 18:06 (5x5)   2:1 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 36:00 (5x4)   2:2 Перрон (Шьяро, Зайдер) – 39:00 (5x5)   3:2 Лундквист (Марчмент) – 64:29 (3x3)
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