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Две передачи Цуккарелло позволили «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде

Две передачи Цуккарелло позволили «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Сухую победу в матче одержали гости со счётом 3:0.

Две результативные передачи на счету Матса Цуккарелло. Голкипер «дикарей» Филип Густаффсон оформил шат-аут, отразив все 35 бросков по воротам, и был признан первой звездой матча. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился и прервал свою серию из 14 матчей подряд с набранными очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Цуккарелло, Эддисон) – 16:43 (5x4)   0:2 Дьюар – 36:08 (4x5)   0:3 Стил (Цуккарелло) – 48:51 (5x5)

«Миннесота» прервала свою серию из двух поражений. В следующем матче «дикари» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз». «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию и в следующем матче встретится с «Калгари Флэймз».

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