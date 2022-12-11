Две передачи Цуккарелло позволили «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Сухую победу в матче одержали гости со счётом 3:0.
Две результативные передачи на счету Матса Цуккарелло. Голкипер «дикарей» Филип Густаффсон оформил шат-аут, отразив все 35 бросков по воротам, и был признан первой звездой матча. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился и прервал свою серию из 14 матчей подряд с набранными очками.
«Миннесота» прервала свою серию из двух поражений. В следующем матче «дикари» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз». «Ванкувер» прервал свою трёхматчевую победную серию и в следующем матче встретится с «Калгари Флэймз».
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