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Капризов продлил личную рекордную результативную серию до 14 матчей

Капризов продлил личную рекордную результативную серию до 14 матчей
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости в матче идёт второй период. Хозяева ведут в счёте 3:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов по ходу встречи отметился результативной передачей. Он вместе с Джаредом Спердженом ассистировал на гол Матсу Цуккарелло.

Таким образом Капризов продлил свою личную рекордную результативную серию до 14 матчей. Теперь на счету Капризова 17 голов и 16 результативных передач в 25 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В предыдущей встрече с «Калгари» Капризов отметился заброшенной шайбой.

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