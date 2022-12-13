«Калгари» переиграл «Монреаль», у Никиты Задорова – «-1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
В первом периоде голов не было. Но уже на шестой минуте второго игрового отрезка канадский нападающий Джонатан Юбердо открыл счёт в матче. Пасами Юбердо помогли Микаэль Баклунд и Тайлер Тоффоли. Больше во втором периоде никто не отличился.
В самом начале третьего игрового отрезка, на 42-й минуте матча, другой канадский форвард Джош Андерсон сравнял счёт. Ему же ассистировали Юрай Слафковски и Джордан Харрис.
Российский защитник гостей Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1». Нападающий хозяев из России Евгений Дадонов очков не набрал.
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