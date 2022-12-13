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«Калгари» переиграл «Монреаль», у Никиты Задорова – «-1»

«Калгари» переиграл «Монреаль», у Никиты Задорова – «-1»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

В первом периоде голов не было. Но уже на шестой минуте второго игрового отрезка канадский нападающий Джонатан Юбердо открыл счёт в матче. Пасами Юбердо помогли Микаэль Баклунд и Тайлер Тоффоли. Больше во втором периоде никто не отличился.

В самом начале третьего игрового отрезка, на 42-й минуте матча, другой канадский форвард Джош Андерсон сравнял счёт. Ему же ассистировали Юрай Слафковски и Джордан Харрис.

Российский защитник гостей Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1». Нападающий хозяев из России Евгений Дадонов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Баклунд, Тоффоли) – 25:04 (5x4)   1:1 Андерсон (Слафковски, Харрис) – 41:40 (5x5)   2:1 Дак – 65:00 (ПБ)
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