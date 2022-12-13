Коул Кофилд досрочно завершил матч после силового Тревора Льюиса

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В одном из эпизодов игры нападающий Коул Кофилд получил травму и не смог продолжить игру. Больше он на льду не появлялся. Это произошло по вине американского форварда гостей Тревора Льюиса. Именно он провёл такой силовой приём, после которого Кофилду пришлось досрочно завершить матч.



ВИДЕО



Уже на шестой минуте первого игрового отрезка канадский нападающий Паркер Келли открыл счёт в матче. Голевой пас на Келли отдал российский защитник Никита Зайцев. А на 11-й минуте игры американский форвард Алекс Дебринкэт удвоил преимущество своей команды. Ему же с пасами помогли канадцы Клод Жиру и Тома Шабо. Больше во втором периоде никто не отличился.



В середине третьего игрового отрезка, на 52-й минуте матча, Дебринкэт оформил дубль в ворота гостей. В этот раз ему пасом помог американский форвард Дрейк Батерсон.