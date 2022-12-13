Панарин повторил рекорд Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
В дополнительное время нападающий Филип Хитил принёс победу «Рейнджерс». Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Артемий повторил рекорд Люка Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ. Теперь их 411.
Всего у 31-летнего российского нападающего за 30 матчей в текущем сезоне НХЛ 35 (6+29) очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» после сегодняшней победы набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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