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Панарин повторил рекорд Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ

Панарин повторил рекорд Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

В дополнительное время нападающий Филип Хитил принёс победу «Рейнджерс». Передачу ему отдал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Артемий повторил рекорд Люка Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ. Теперь их 411.

Всего у 31-летнего российского нападающего за 30 матчей в текущем сезоне НХЛ 35 (6+29) очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» после сегодняшней победы набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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