Победивший рак Мирошниченко: если бы не «Авангард», сам бы я не справился

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поблагодарил омский клуб за помощь в лечении от рака. Напомним, в марте у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.

«После моего дебютного матча в КХЛ с «Трактором» Крылов сказал очень приятные и хорошие слова, которые я был рад слышать, подбодрил меня. Будем дальше вместе работать. Во время моего восстановления и возвращения в хоккей он сыграл большую роль. «Авангард» финансово помог в лечении, в восстановлении. Вокруг меня было очень много людей, помощи. Если бы не «Авангард», сам бы я не справился.

Слегка разогнался в матчах за молодёжную команду, затем провёл несколько игр в ВХЛ. Ничего сверхъестественного. Не было такого, что меня конкретно готовили к главной команде «Авангарда». Постепенно шёл, и вышел на близкий к своему уровень. Со временем все игровые кондиции придут. Большинство ребят я уже знаю не первый сезон, со всеми хорошо и тепло общаюсь. Меня все поддерживают и подбадривают как молодого игрока, подсказывают в некоторых моментах. Отношения в «Авангарде» очень хорошие», — приводит слова Мирошниченко «РИА Новости».

В текущем сезоне КХЛ 18-летний игрок сыграл за омичей три матча, результативными действиями не отметился.