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«Миннесота» одержала победу над «Детройтом», у Кирилла Капризова – голевой пас

«Миннесота» одержала победу над «Детройтом», у Кирилла Капризова – голевой пас
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 15-й минуте матча. Канадский форвард Фредерик Годро стал первым автором гола в этой игре. Ему ассистировали Сэм Стил и Джаред Сперджен. На 29-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дамба. Ему же отдали передачи Джордан Гринвей и Йоэль Эрикссон Эк.

На 39-й минуте одну шайбу отыграл Эльмар Сёдерблом. Адам Эрни ему ассистировал. Позже очередную шайбу забросил Матс Цуккарелло с передачи российского нападающего Кирилла Капризова. А на последней минуте Годро оформил дубль.

Для «Миннесоты» эта победа стала третьей кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Годро (Стил, Сперджен) – 14:37 (5x4)   2:0 Дамба (Гринвей, Эрикссон Эк) – 28:00 (5x5)   2:1 Сёдерблом (Эрни) – 38:41 (5x5)   3:1 Цуккарелло (Капризов) – 38:57 (5x5)   4:1 Годро (Фолиньо) – 59:18 (en)
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