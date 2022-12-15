«Миннесота» одержала победу над «Детройтом», у Кирилла Капризова – голевой пас

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Счёт был открыт на 15-й минуте матча. Канадский форвард Фредерик Годро стал первым автором гола в этой игре. Ему ассистировали Сэм Стил и Джаред Сперджен. На 29-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дамба. Ему же отдали передачи Джордан Гринвей и Йоэль Эрикссон Эк.



На 39-й минуте одну шайбу отыграл Эльмар Сёдерблом. Адам Эрни ему ассистировал. Позже очередную шайбу забросил Матс Цуккарелло с передачи российского нападающего Кирилла Капризова. А на последней минуте Годро оформил дубль.

Для «Миннесоты» эта победа стала третьей кряду.