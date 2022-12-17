Р. Ротенберг — о соперниках U25: у России много друзей — Казахстан, братья белорусы, Китай

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг объяснил, почему было решено снять с Кубка Первого канала сборную России U25.

«Отказ от участия U25 на Кубке Первого канала? Всё идёт на благо развития российского хоккея, очень важно было показать турнир на Первом канале. Это совместное решение. Надеюсь, сборная U25 выступит в мае в разных регионах. У нас уже есть хорошие предложения, может быть и Урал, и на север, и на юг. У нас огромная страна, мы гордимся нашей родиной и выступим везде максимально. Это уже вопрос финансирования, спонсоров, надо всё проработать, изучить, посчитать экономику.

С кем может сыграть сборная U25 в мае? Надо смотреть, разговаривать, есть разные варианты. Есть дружеские страны – Казахстан, наши братья белорусы, Китай. Посмотрим и другие варианты, у нас много друзей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.