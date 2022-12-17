Р. Ротенберг: наша картинка ничем не уступает НХЛ

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, что телевизионная трансляция матчей Кубка Первого канала по качеству не уступает заокеанским трансляциям НХЛ.

«Вчера смотрел игру, хотел посмотреть со стороны, как выглядит картинка. Очень качественная трансляция была и хорошее шоу, всё очень динамично и интересно смотреть. Не удивлён посещаемостью, мне многие писали, кто раньше не ходил на хоккей, что им понравился этот формат. Мы расширяем аудиторию, конкурируем со всеми видами спорта, театром, кино. И нам нужно выиграть конкуренцию нашим продуктом, за счёт хоккея «3х3» это можно сделать.

Есть идеи, как ещё улучшить, площадку можно делать 20х40, тогда будет ещё больше голов. Изучим вопрос, как сделать площадку меньше на одну игру, мы так в «Сочи» делали турнир. Эксперимент удался, всем интересно. Это смесь разных видов спорта – и баскетбол, и смешанные единоборства, мы взяли всё лучшее.

И детям это очень нравится, они видят хоккей в советском стиле. У Тарасова в своё время были тренировки «3х3». Тогда не было возможности всё записать на видео, сейчас у нас есть возможность показать всё в лучшем качестве. И наша картинка ничем не уступает картинке НХЛ, стремимся к тому, чтобы картинка была ещё лучше. Картинка из Москвы должна быть лучше картинки из Вашингтона», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.