Густафссон стал третьим защитником в истории «Вашингтона», сделавшим хет-трик

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.



Шведский защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон по ходу матча записал на свой счёт хет-трик. Он стал лишь третьим защитником в истории клуба, кому удавалось забить три гола в отдельно взятой встрече. Данное достижение покорялось Кевину Хэтчеру в 1993 году и Сергею Гончару в 2000 году.

Напомним, у хозяев ещё по шайбе на свой счёт записали Тревор ван Римсдайк и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий Евгений Кузнецов по ходу матча сделал две результативные передачи. Его соотечественник, Александр Овечкин результативными действиями отметиться не сумел.