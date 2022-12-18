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«Миннесота» вывела из списка травмированных партнёра Капризова по звену Райана Хартмана

«Миннесота» вывела из списка травмированных партнёра Капризова по звену Райана Хартмана
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Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» вывел из списка травмированных Райана Хартмана, сообщает пресс-служба «дикарей». Хоккеист не принимал участия в играх с 31 октября из-за травмы плеча. Нападающий Сэмми Уокер отправлен в АХЛ.

Напомним, Хартман получил травму 31 октября в матче с «Чикаго». Нападающий повредил плечо в драке с Джаредом Тинорди, неудачно упав на лёд. Хартман до травмы был партнёром по звену российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Сейчас его успешно заменяет Сэм Стил. Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон сообщил, что Хартман займёт место в третьем звене с Фредериком Годро и Мэттом Болди.

В текущем сезоне на счету Хартмана девять игр, в которых нападающий отметился пятью очками — забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи.

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