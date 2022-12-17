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«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ, Капризов забил гол, сделал две передачи и установил ряд достижений, видео

Капризов – «дикарь»! Россиянин настолько крут, что уже бьёт свои же рекорды в НХЛ
Сергей Емельянов
«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ
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Голкипер «Чикаго» Мразек угодил под второй в течение недели российский шторм в НХЛ. Досталось чеху и от оформившего хет-трик Цуккарелло.

После вчерашней победы «Анахайм Дакс» над «Монреаль Канадиенс» (5:2) шестикратный обладатель Кубка Стэнли НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» опустился на последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата нынешнего сезона. Уже по итогам селекционной работы «ястребов», проведённой летом, было очевидно, что один из самых титулованных клубов в истории лиги будет влачить откровенно жалкое существование в новом сезоне, но суровая реальность превзошла даже самые пессимистичные ожидания.

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В последних 14 матчах перед встречей с «Миннесотой Уайлд» команда Люка Ричардсона потерпела 13 поражений, успев за это время стать одним из главных поставщиков индивидуальных достижений в том числе и для российских игроков других команд лиги. Как раз-таки в матче с «Чикаго» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин недавно оформил 29-й хет-трик в своей карьере и достиг легендарной отметки в 800 голов за карьеру в лиге, а сегодня во встрече с многострадальными «ястребами» значительно улучшил личные статистические показатели и Кирилл Капризов, выступающий за «дикарей».

Уже на пятой минуте первого периода сработала одна из классических комбинаций «Уайлд». 25-летний Капризов фирменной гениальной передачей разорвал оборону «Чикаго», доставив шайбу на пятак, где норвежцу Матсу Цуккарелло оставалось только не промахнуться мимо пустых ворот. Вся защита гостей наряду с голкипером Петром Мразеком оказалась отыграна одной передачей Капризова, но справедливости ради нужно отметить и всю комбинацию, которая предшествовала последнему пасу от россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капризов отметился результативным действием в 11-м подряд домашнем матче «Миннесоты», повторив вторую по продолжительности серию в истории клуба — серию Джейсона Поминвилля, которую он показал в сезоне-2014/2015. Рекорд по этому показателю принадлежит Мариану Габорику, набравшему в сезоне-2007/2008 очки в 14 домашних матчах подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Цуккарелло (Стил, Капризов) – 04:54 (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло, Стил) – 28:33 (5x5)   3:0 Цуккарелло (Болди, Эрикссон Эк) – 39:18 (5x4)   3:1 Тэйвз (Кейн, Джонс) – 48:27 (5x4)   4:1 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 57:51 (en)

Во втором периоде уже сам Капризов став автором гола, оказавшись самым расторопным на чужом пятаке и сумев буквально протолкнуть шайбу в цель после того, как Мразек отразил первый бросок Цуккарелло. Набранное очко стало для Кирилла 38 (18+20)-м в 30 матчах со старта сезона НХЛ, что отныне является новым клубным рекордом в истории «Миннесоты». Российский форвард настолько крут и ярок, что он превосходит собственные клубные рекорды. В прошлом сезоне россиянин набрал 36 очков на аналогичном отрезке чемпионата, а теперь установил ещё более высокую планку для последующих сезонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В конце периода Капризов снова присутствовал на льду, когда «Миннесота» в третий раз поражала ворота несчастного Мразека, который в течение одной недели так сильно настрадался от игры российских хоккеистов (именно он пропустил все шайбы от Овечкина). Правда, в эпизоде с третьим голом «дикарей» Кирилл обошёлся без результативных действий. Йоэль Эрикссон Эк нашёл передачей Мэтта Болди, тот в касание перевёл шайбу на Цуккарелло, а Матсу во второй раз в матче оставалось не запороть комбинацию партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В заключительной трети гостям удалось лишить шат-аута Марка-Андре Флёри, но гол в исполнении Джонатана Тэйвза оказался единственным позитивным моментом для болельщиков «Чикаго». Точку в игре поставил оформивший хет-трик Цуккарелло, которому вновь ассистировал набравший третье очко в матче Капризов. Между прочим, норвежец стал самым возрастным игроком в истории клуба, кому удалось забросить три шайбы в одном матче. 35-летний хоккеист превзошёл достижение Эрика Стаала, который в феврале 2018 года оформил хет-трик в возрасте 33 лет.

В активе российского форварда стало 198 очков в 166 матчах за карьеру в НХЛ, что в пересчёте на среднее значение даёт на данный момент лучший результат в истории лиги для левых нападающих. В среднем за матч Капризов набирает 1,19 балла, и примечательно, что ближайшими конкурентами Кирилла в этом рейтинге являются россияне – Артемий Панарин из «Рейнджерс» идёт по графику 1,12 балла, а показатель Овечкина составляет 1,11. Но Артемий и особенно Александр провели всё-таки намного большее количество матчей в НХЛ, поэтому такие сравнения пока являются не самыми релевантными.

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«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, переместившись на пятое место в Западной конференции НХЛ, тогда как «ястребы» продолжили свободное падение, потерпев 14-е поражение в последних 15 матчах. В любой иной ситуации можно было бы сказать, что отставка главного тренера уже давно назрела и даже перезрела, но судя по всем действиям клубного менеджмента именно такой сезон и был их главной целью в межсезонье.

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