Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём состоянии после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2).
«Я чувствую себя не на 100%, но близко к этому. Нога немного болит, небольшой синяк, однако состояние намного приятнее, чем в пятницу. Хорошо, что у нас есть пара дней отдыха. Надеюсь, что в воскресенье будет ещё лучше.
Было просто очень больно. Сразу после игры мне сделали рентген. Оказалось, ничего не сломано. Нога слегка онемела, и мне было немного страшно, потому что удар пришёлся на травмированное колено», — приводит слова Малкина Pittsburgh Post-Gazette.
Напомним, россиянин получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.
- 18 декабря 2022
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