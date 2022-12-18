Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём состоянии после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2).

«Я чувствую себя не на 100%, но близко к этому. Нога немного болит, небольшой синяк, однако состояние намного приятнее, чем в пятницу. Хорошо, что у нас есть пара дней отдыха. Надеюсь, что в воскресенье будет ещё лучше.

Было просто очень больно. Сразу после игры мне сделали рентген. Оказалось, ничего не сломано. Нога слегка онемела, и мне было немного страшно, потому что удар пришёлся на травмированное колено», — приводит слова Малкина Pittsburgh Post-Gazette.

Напомним, россиянин получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.