Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину»
Поделиться
Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева льда.
Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — усилиями Дерека Степана, выведшего «Каролину» вперёд. На 33-й минуте Рикард Раккель с передачи Евгения Малкина и Криса Летанга сравнял счёт, а на 46-й минуте Брок Макгинн вывел «Питтсбург» вперёд.
Однако всего три минуты спустя Брэди Шэй сравнял счёт, а ещё через пять игровых минут Джордан Стаал поставил точку в матче, забив третью шайбы «Каролины» в этой встрече.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 6 секунд и отметился двумя силовыми приёмами.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Степан (Ноэсен) – 23:25 (5x5) 1:1 Ракелль (Малкин, Летанг) – 32:20 (5x4) 1:2 Макгинн (Капанен) – 45:03 (5x5) 2:2 Шей (Степан, Стаал) – 48:17 (5x5) 3:2 Стаал (Фаст, Шей) – 53:33 (5x5)
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
03:55
-
03:50
-
00:37
- 18 декабря 2022
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:46
-
22:36
-
22:00
-
22:00
-
21:37
-
21:17
-
21:00
-
20:49
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:44
-
18:34
-
18:20
-
18:16
-
18:14
-
18:10
-
18:03
-
17:59
-
17:54
-
17:47
Партнерский контент