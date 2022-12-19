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Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину»

Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину»
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Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева льда.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — усилиями Дерека Степана, выведшего «Каролину» вперёд. На 33-й минуте Рикард Раккель с передачи Евгения Малкина и Криса Летанга сравнял счёт, а на 46-й минуте Брок Макгинн вывел «Питтсбург» вперёд.

Однако всего три минуты спустя Брэди Шэй сравнял счёт, а ещё через пять игровых минут Джордан Стаал поставил точку в матче, забив третью шайбы «Каролины» в этой встрече.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 6 секунд и отметился двумя силовыми приёмами.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Степан (Ноэсен) – 23:25 (5x5)   1:1 Ракелль (Малкин, Летанг) – 32:20 (5x4)   1:2 Макгинн (Капанен) – 45:03 (5x5)   2:2 Шей (Степан, Стаал) – 48:17 (5x5)   3:2 Стаал (Фаст, Шей) – 53:33 (5x5)
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