Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России по хоккею от национальной команды Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала, и предложил создать Российскую хоккейную лигу.



«Как любитель хоккея и знаток, думаю, этот матч был дружеским, чтобы не травмироваться. Игра была интересная с красивым катанием.



Не могу понять: почему белорусы должны проигрывать? Россия проиграла Беларуси, ой-ой. Ничего страшного в этом нет! Посмотрели игру с нашими братьями.



Если бы у нас наверху была голова, то давно бы сделали РХЛ — Российскую хоккейную лигу. Хватит смотреть на НХЛ! Там 50 человек наших играет, да каких! Надо платить спорту. Тогда и хоккей будет такой, какой надо. Нам будут завидовать (в мире — прим. «Чемпионата»), а уезжать никто не будет», — сказал Тихонов в интервью Legalbet.