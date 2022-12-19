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Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу

Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу
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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России по хоккею от национальной команды Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала, и предложил создать Российскую хоккейную лигу.

«Как любитель хоккея и знаток, думаю, этот матч был дружеским, чтобы не травмироваться. Игра была интересная с красивым катанием.

Не могу понять: почему белорусы должны проигрывать? Россия проиграла Беларуси, ой-ой. Ничего страшного в этом нет! Посмотрели игру с нашими братьями.

Если бы у нас наверху была голова, то давно бы сделали РХЛ — Российскую хоккейную лигу. Хватит смотреть на НХЛ! Там 50 человек наших играет, да каких! Надо платить спорту. Тогда и хоккей будет такой, какой надо. Нам будут завидовать (в мире — прим. «Чемпионата»), а уезжать никто не будет», — сказал Тихонов в интервью Legalbet.

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