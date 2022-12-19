Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России по хоккею от национальной команды Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала, и предложил создать Российскую хоккейную лигу.
«Как любитель хоккея и знаток, думаю, этот матч был дружеским, чтобы не травмироваться. Игра была интересная с красивым катанием.
Не могу понять: почему белорусы должны проигрывать? Россия проиграла Беларуси, ой-ой. Ничего страшного в этом нет! Посмотрели игру с нашими братьями.
Если бы у нас наверху была голова, то давно бы сделали РХЛ — Российскую хоккейную лигу. Хватит смотреть на НХЛ! Там 50 человек наших играет, да каких! Надо платить спорту. Тогда и хоккей будет такой, какой надо. Нам будут завидовать (в мире — прим. «Чемпионата»), а уезжать никто не будет», — сказал Тихонов в интервью Legalbet.
- 19 декабря 2022
-
14:49
-
14:41
-
14:23
-
14:05
-
13:51
-
13:35
-
13:19
-
12:53
-
12:43
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:29
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:07
-
08:45
-
08:34
-
08:19
-
08:15
-
07:35
-
07:22
-
07:08
-
06:32
-
06:17
-
06:08
-
06:03
-
05:46