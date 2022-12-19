«Был шокирован вызовом в сборную». Интервью с одним из главных прорывов сезона КХЛ

Ярослав Лихачёв ярко заявил о себе в «Амуре» и за пару месяцев дорос до Матча звёзд и национальной команды.

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв – одно из главных открытий этого сезона КХЛ. Воспитанник «Локомотива» летом не смог пробиться в состав главной команды и вскоре уехал в аренду в Хабаровск, где стал зажигать с первых же матчей, и в октябре его отметили как лучшего новичка месяца. Сейчас он – второй бомбардир и снайпер команды, за последние 10 дней успел съездить на Матч звёзд, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала. «Чемпионат» поговорил с Лихачёвым о его прорывном сезоне, «Амуре», «Локомотиве» и дальнейших планах на будущее.

«Голова не кружится, наоборот, приятно. И Матч звёзд, и сборная России»

— Матч звёзд, теперь вызов в сборную – последняя пара недель у тебя получилась очень насыщенной. Голова не кружится?

— Не кружится, наоборот, приятно, что всё так происходит. И Матч звёзд, и сборная России – это большой опыт, новые эмоции, стимул ещё больше работать и стараться.

— Что больше всего запомнилось на Матче звёзд?

— Все мероприятия — и на арене, и вне арены. Игры, конкурсы, знакомства со многими людьми. Эти пару дней останутся на долгую память.

— Тебе лично зашла идея с музыкантами-тренерами? Ты такое слушаешь?

— Идея зашла. Я не знал Назиму, которая у нас была тренером, и СТ тоже особо не знал, а песня Анет и Слэйма «Доберёмся до вершины» мне очень нравится.

Ярослав Лихачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В конкурсах ты не участвовал, постеснялся вызваться?

— Участвовал только в конкурсе вратарей, когда они должны были отбить как можно больше буллитов. Хотелось бы поучаствовать в броске на точность. Скорее всего, не получилось бы, потому что молодой. Может быть, в следующий раз.

«Когда сказали, что U25 не будет, уже не задумывался о сборной России»

— Когда и как узнал о вызове в сборную?

— Получил приглашение ещё до Матча звёзд, был приятно удивлён и немножко шокирован. После Челябинска мне разрешили съездить домой на два дня, встретился там с родителями, друзьями, потом приехал в Москву.

— Родителей на Матч звёзд не звал?

— Со мной отец был.

— Ты говоришь, что шокирован вызовом в сборную. Но неужели не проскакивала мысль, что могут заметить и пригласить?

— Честно, нет, старался об этом не думать. Слышал, что должно было быть две сборные – взрослая и U25. Когда сказали, что U25 не будет, уже не задумывался об этом.

— Что скажешь о первых днях работы (разговор состоялся до первого матча сборной на Кубке Первого канала. – Прим. «Чемпионата») с такими мастодонтами, как Жамнов, Фёдоров, Кудашов, Гончар?

— Большая честь работать с такими людьми, всегда к ним прислушиваюсь, стараюсь запоминать все их подсказки и требования.

— Какие-то ценные советы уже получил?

— По моментам на тренировках подсказывают, стараюсь исправлять и делать так, как они говорят.

— В сборной много молодых ребят, какие от этого ощущения? Легче адаптироваться?

— Тут есть знакомые, с кем и на ЮЧМ играли, и до этого в сборной. Хорошо, что есть знакомые, легче влиться в коллектив. Но не сказал бы, что у нас молодая команда, здесь много лидеров лиги в своих клубах.

— В нынешних условиях Кубок Первого канала является скорее товарищеским турниром?

— Я бы так не сказал. Насколько знаю, это единственный турнир у сборной России в этом сезоне, хочется провести два матча на высшем уровне, выиграть их и стать победителем турнира.

— Чувствуешь давление перед дебютом?

— Конечно, присутствует, но, когда выходишь на лёд, забываешь обо всём и просто играешь, показываешь свой хоккей, выполняешь тренерскую установку.

— Родители приехали в Москву посмотреть твой дебют?

— Ещё нет, но приедут.

«В Канаде поначалу мне было просто не с кем общаться, на родине по-другому»

— Как узнал о варианте с арендой в «Амур»? Какие ощущения испытал от того, что придётся ехать на другой конец страны?

— На самом деле, я был рад, потому что на тот момент находился в ВХЛ. Мне сказали, что есть вариант с «Амуром», что во мне заинтересованы. Я сразу же согласился и ждал, пока уладят все формальности. Всё решилось за два дня, «Локомотив» согласился, и я из Перми поехал в Москву, где у «Амура» была выездная серия.

— Не расстроились ли родители, что сын уезжает так далеко от них и что в сезоне практически не будете видеться?

— Нет, это же лучше для меня. Скучаем друг по другу, конечно, но, надеюсь, в новом году они прилетят ко мне в Хабаровск.

— Ты рассказывал, что в Канаде скучал по дому, по семье, но Хабаровск – это тоже другой конец света для Ярославля. Сейчас скучаешь или на родине это по-другому ощущается?

— Во-первых, по сравнению с Канадой я повзрослел. Во-вторых, на родине по-другому. В Канаде я скучал по родителям вначале, когда только приехал. Мне просто было не с кем пообщаться, я тогда ещё не разговаривал по-английски, поэтому было тяжело. Сейчас такого нет. Ну и сейчас вокруг все свои.

«В «Локомотиве» меня не забывают, интересуются самочувствием, условиями»

— Если говорить лично на твой взгляд, чего не хватило летом, чтобы закрепиться в основном составе «Локомотива»?

— Видимо, это было тренерское решение. Чего-то не хватало, что-то нужно подтянуть, где-то добавить.

— В межсезонье ты боролся со Степаном Никулиным за место молодого игрока в «Локомотиве», а теперь вы боретесь друг с другом уже за приз лучшему новичку КХЛ.

— Да, все так говорят. Все сравнивают меня с Никулиным, наверное, из-за того, что мы набрали одинаковое количество очков в МХЛ. Но, опять же, у него второй сезон в КХЛ, а у меня первый, и весь прошлый сезон он уже отыграл на взрослом уровне в ВХЛ и КХЛ. Тренеры сказали, что Никулин уже играл на взрослом уровне, они его видели, а я — ещё нет, и мне нужно освоиться. Поэтому и приняли такое решение, потому что для Стёпы это уже второй сезон в КХЛ.

— Вы со Степаном общаетесь?

— Мы хорошо общались во время сборов в Ярославле, но во время сезона – почти нет.

Ярослав Лихачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Во время сезона «Локомотив» с тобой держит связь?

— В начале сезона делали разбор матчей, и сейчас звонят – спрашивают, как самочувствие, как условия. Клубу интересно, меня не забывают, всегда на связи.

— Не расстроился, что дебютировал в КХЛ не за родной клуб?

— Думаю, нет. За родной клуб, дай бог, ещё успею сыграть.

— Твой первый гол в КХЛ пришёлся на матч, в котором «Амур» проиграл 1:6. Какие эмоции были после того матча?

— Мы проигрывали 0:2, сделали 1:2, думали, сейчас пойдёт игра, сравняем и выиграем. Но что-то резко пошло не так. Двоякое чувство было – вроде бы и рад, но и поражение крупное. Дебютную шайбу уже отдал родителям, она в домашнем музее.

— Такой резкий старт в КХЛ стал для тебя неожиданностью или была уверенность, что уже готов к такому уровню?

— Я до этого на взрослом уровне почти не играл, не мог подумать, что всё так будет. Старался доказать, что готов к этому хоккею, выкладываюсь в каждом матче, показываю, что умею.

— Насколько уже обтесался среди мужиков?

— Всё равно нужно добавлять, дальше работать над своими слабыми сторонами.

«Не хочу загадывать вперёд, но, надеюсь, Аликин останется с нами»

— Начало сезона выдалось хорошим лично для тебя, но сложным для «Амура». Много проигрывали, мало забивали, за счёт чего удалось вернуться в борьбу за плей-офф?

— И начало сезона было хорошее, мы обыгрывали сильные команды, с «Магниткой» с 0:2 отыгрались и выиграли. Потом был небольшой спад. Ничего страшного не было, но не получалось выигрывать сериями. Сейчас была хорошая победная серия, боремся за плей-офф, стараемся дальше играть так же хорошо.

— Причём перед победной серией команду неожиданно покинул капитан Михал Йордан, казалось, что это может стать моральным ударом, но получилось наоборот. Как всё это в команде воспринималось?

— Это был вынужденный уход, он принял такое решение в пользу семьи. Мы все его поддержали, пожелали удачи в карьере и чтобы в семье всё наладилось. Конечно, это большая потеря для команды, Йордан — капитан и очень хороший защитник. Но у нас есть хорошие ребята, которые могут его заменить.

— Пример «Адмирала» является дополнительной мотивацией для «Амура»?

— Нет, мы не обращаем на них внимания, стараемся следить за своей игрой.

— Понимаете, что во многом результаты оставшихся семи матчей с «Адмиралом», определят, попадёте вы в плей-офф или нет?

— Да, семь матчей это 14 очков, они будут играть очень важную роль в турнирной таблице.

— У вас с «Адмиралом» периодически серии по несколько игр, это воспринимается как заруба уровня плей-офф?

— Да, можно и так сказать. Матчи очень напряжённые, все стараются играть без ошибок, игра идёт до первого гола.

— Сейчас ещё много слухов ходит вокруг Аликина и интереса «Авангарда» к нему, его возможный уход станет катастрофой для «Амура»?

— Это очень хороший вратарь. Не хочу заглядывать вперёд, но надеюсь, что он останется с нами.

Ярослав Лихачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В бытовом плане Канада ничем не отличается. И в России хорошие условия, и там»

— Вернёмся к Канаде. Ты рассказывал, что там окреп, поднаторел в силовом хоккее. А в целом какие впечатления остались от страны и от их подхода к хоккею? Чем молодёжная команда в России принципиально отличается от молодёжной команды в Канаде?

— Во-первых, я пожил в Канаде, увидел страну, даже поменял свой менталитет, сам поменялся, выучил английский язык, это дорогого стоит. Всегда можно пообщаться с теми же легионерами в команде. Что касается хоккея, то в бытовом плане Канада ничем не отличается. И в России хорошие условия, и в Канаде хорошие. В плане развития, думаю, тоже одинаково, большой разницы нет. В плане драфта, конечно, там больше внимания скаутов, не каждому скауту из Америки удаётся приехать в Россию, чтобы посмотреть игроков.

— Интерес болельщиков к молодёжным клубам там должен быть выше.

— Это точно. Там и стадионы есть больше, чем в КХЛ, на 15-16 тысяч зрителей. Люди фанатеют от хоккея, даже от молодёжного.

— И клубы многие в маленьких городах, где развлечений не так много.

— Да, но Гатино находится в 10 минутах от Оттавы, а Бленвиль – в 15 минутах от Монреаля. Тем не менее даже там на каждую игру приходили больше 2000 болельщиков.

— Было там что-то, к чему так и не привык?

— Такого не было. Освоился, и всё было хорошо.

— Недавно Никита Задоров рассказал, что канадцы, оказывается, привыкли засовывать белье и носки в обувь, раздеваясь перед матчем. Это что за прикол такой, правда?

— Не видел такого, не обращал внимания.

«В НХЛ впечатлил подход персонала к игрокам, тренировкам, матчам – всё на высшем уровне»

— Тебя так и не задрафтовали в НХЛ, хотя многие скауты высоко отзывались о твоих качествах. Как это повлияло на тебя?

— Можно сказать, первый сезон в Канаде я провалил, но потом сменил клуб, два сезона сыграл хорошо, надеялся, что кто-то меня выберет, но никто не выбрал. Меня пригласили в «Аризону» на сборы, после них сказали, что им всё понравилось, позвали на турнир новичков. Сыграл там два матча, потом поехал в свой молодёжный клуб, поддерживал связь с «Аризоной», но потом всё сошло на нет. Ничего такого в этом нет, есть стимул работать дальше.

— Всё равно одним глазком заглянул в кухню НХЛ, расскажи о впечатлениях?

— Увидел уровень, как там всё происходит, побывал в раздевалке НХЛ, тренировался со звёздами «Аризоны», получил опыт в 17 лет. Впечатлил подход персонала к игрокам, к тренировкам, к матчам – всё на высшем уровне, со всем помогают.

— А сейчас или летом клубы НХЛ с тобой связываются?

— Давно никто не связывался, ни с кем не разговаривал. Надо мощно выстрелить в КХЛ, чтобы обратили внимание.

«Пока про Северную Америку не думаю, все мысли об этом сезоне»

— Вдохновляет пример Панарина, Кузьменко, Михеева, которые уехали без драфта, и всё у них отлично?

— Очень много таких примеров, кто играет в НХЛ на лидирующих ролях. То есть спокойно можно играть в НХЛ, даже если ты не задрафтован.

— Ты далеко смотришь вперёд? У тебя контракт до конца следующего года, а потом? Будешь пробовать снова в Америку или пока хочешь остаться в КХЛ?

— Пока не думаю об этом, сейчас все мысли об этом сезоне, потом буду готовиться к следующему. Сейчас задача сыграть хорошо за «Амур», закончить сезон на позитивной ноте, в следующем году вернусь в «Локомотив». Пока про Северную Америку не думаю.

— Насколько папа сейчас тобой гордится?

— Похвалу я слышу очень редко, всегда что-то не так, в чём-то нужно прибавлять. Это ещё больше меня заводит, настраивает играть лучше и без ошибок. Папа рад за то, что я играю в Хабаровске на таком уровне. Он до сих пор подсказывает, что я сделал не так в каком-то моменте, стараюсь это исправлять.

— Закончить сезон на мажорной ноте – это что для тебя?

— Выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. О личных достижениях не задумываюсь, но хочется продолжать так же, забивать голы, выигрывать, радовать болельщиков. Просто надо не задумываться, тогда будет получаться.