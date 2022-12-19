Капризов и Ривз нарядились в эльфа и Санта-Клауса на рождественской фотосессии
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Минувшей ночью «Миннесота Уайлд» провела свой последний домашний матч перед приближающимся Рождеством. Команда, за которую выступает российский звёздный форвард Кирилл Капризов, нанесла поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).
В сети появилось видео с рождественского шоу, которое «Миннесота» организовала перед матчем. В нём приняли участие Капризов, который нарядился в эльфа, и тафгай Райан Ривз, примеривший на себя костюм Санта-Клауса.
В матче с «Оттавой» российский нападающий набрал 3 (1+2) очка и установил новое достижение в НХЛ. Он стал первым игроком «Миннесоты», которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона. Всего на его счету в текущем регулярном чемпионате 42 (19+23) очка.
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