Овечкина отделяет четыре броска в створ от повторения рекорда НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу матча отметился результативной передачей и нанёс три удара в створ ворот соперника. Всего за карьеру в НХЛ у Овечкина 6205 бросков в створ, и по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, отставая от лидера, Рэя Бурка на четыре броска.
В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Александра Овечкина 20 голов и 16 результативных передач в 34 матчах Национальной хоккейной лиги. Всего за карьеру Овечкин забросил 800 шайб в НХЛ.
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