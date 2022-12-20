Овечкин до трёх очков сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся по ходу мата результативной передачей, сократил до трёх очков отставание от форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету Овечкина 1446 (800 + 646) очков, и он занимает 18 место в списке бомбардиров. У Кросби на 3 очка больше.

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Александра Овечкина 20 голов и 16 результативных передач в 34 матчах Национальной хоккейной лиги.