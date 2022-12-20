Сорокин — на 2-м месте в истории НХЛ по сейвам в невыигранной игре, в которой не пропустил

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 46 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш», записав на свой счёт «сухарь». «Островитяне» в итоге проиграли в серии буллитов.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», вратарь вышел на второе место в истории НХЛ по количеству сейвов во встрече, в которой оформил шат-аут и при этом не одержал победу. Сорокин сравнялся со Стивом Мэйсоном, который также отразил все 46 бросков в ноябре 2014 года. Лидирует по этому показателю Кёртис Джозеф, в декабре 1996-го отразивший 52 броска, оформивший шат-аут и сведший матч к нулевой ничьей.
Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.
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