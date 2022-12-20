«Колорадо» переиграл «Айлендерс» в серии буллитов, Сорокин и Георгиев голов не пропустили

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.
В основное время команды не смогли забить друг другу голов. Также заброшенных шайб не было и в дополнительное время встречи. Тем не менее, исход встречи всё-таки стал известен. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Единственный реализованный буллит у Эвана Родригеса.
Свои буллиты не смогли реализовать Симон Хольмстрём, Мэтью Барзал и Энтони Бовиллье у гостей. У хозяев не забил Микко Рантанен.
Примечательно, что ворота обеих команд защищали россияне. Илья Сорокин совершил в этой игре 46 сейвов. Александр Георгиев же отразил 26 бросков по своим воротам.
- 20 декабря 2022
-
07:53
-
07:01
-
06:58
-
06:41
-
06:33
-
06:16
-
06:09
-
05:59
-
05:55
-
05:44
-
04:47
-
04:34
-
03:47
-
03:40
- 19 декабря 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:37
-
23:29
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:57
-
22:49
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:09
-
22:00
-
21:55