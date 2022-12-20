«Колорадо» переиграл «Айлендерс» в серии буллитов, Сорокин и Георгиев голов не пропустили

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.

В основное время команды не смогли забить друг другу голов. Также заброшенных шайб не было и в дополнительное время встречи. Тем не менее, исход встречи всё-таки стал известен. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Единственный реализованный буллит у Эвана Родригеса.



Свои буллиты не смогли реализовать Симон Хольмстрём, Мэтью Барзал и Энтони Бовиллье у гостей. У хозяев не забил Микко Рантанен.



Примечательно, что ворота обеих команд защищали россияне. Илья Сорокин совершил в этой игре 46 сейвов. Александр Георгиев же отразил 26 бросков по своим воротам.