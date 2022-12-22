Сайт Zone Coverage назвал рекорд «Миннесоты», который Капризов почти никогда не побьёт

Североамериканский журналист Кайла Хиннек в статье на сайте Zone Coverage рассказала про рекорды, побитые форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым, а также назвала достижение, которое российский игрок вряд ли превзойдёт.

«Кирилл Капризов провёл в НХЛ всего 168 игр, но уже побил множество рекордов «Миннесоты». В частности, ему покорились такие достижения, как наибольшее количество очков, голов и передач за один сезон, а также максимальное число шайб и результативных баллов среди дебютантов. Несмотря на то, что многие другие рекорды ещё не достигнуты, нет сомнений, что все они Кириллу по плечу.

Эти цифры потрясают, и можно с уверенностью предположить, что Капризов продолжит в том же духе. Несомненно, для этого еще понадобится какое-то время, но он всё ближе к тому, дабы догнать Габорика на первом месте по количеству голов за «Миннесоту» (219) и Микко Койву — по количеству результативных передач (504).



Капризов уже занимает 17-е место по результативным баллам в истории команды… пусть она и существует всего 22 года, и ранее не могла похвастать слишком уж впечатляющими статистическими достижениями. Да, у «Миннесоты» никогда не было в составе настолько выдающегося бомбардира, как, например, Александр Овечкин. Но Кирилл так легко бьет рекорды «Уайлд», как это не удавалось никому раньше.

Единственное, на что скорее всего Капризов не повлияет, так это на рекорд по штрафному времени. На данный момент у него 67 штрафных минут, и он вряд ли даже близко подберётся к лидерам по этому показателю (больше всего их у Мэтта Джонсона — 698).



Наличие в звене партнера, способного отдавать хорошие пасы, оказывает неоценимую помощь любой суперзвезде. «Уайлд» повезло, что Кирилл Капризов и Матс Зукарелло смогли сыграться. Теперь они представляют для соперников серьёзнейшую угрозу. Контракт «Миннесоты» с Зукарелло будет действовать ещё только один сезон, но вероятность того, что тот останется в команде и продолжит помогать Кириллу, довольно высока», — сказано в статье.