Глава скаутского отдела НХЛ сравнил Коннора Бедарда с Капризовым и Патриком Кейном

Глава Центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр сравнил 17-летнего нападающего Коннора Бедарда с российским форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

«Бедард по манере игры очень похож на Кирилла Капризова. Оба являются элитными талантами, также он очень напоминает мне Патрика Кейна. Та же скорость, быстрота принятия решения, своевременные голы, когда они больше всего необходимы, и точность в завершении момента. Он может создать голевой момент, когда он вам нужен. Всё это он делает с видимой лёгкостью», — цитирует Марра официальный сайт НХЛ.

Бедард является лучшим бомбардиром Западной хоккейной лиги в Канаде, набрав 64 (27+37) очка в 28 матчах. Нападающий примет участие в молодёжном чемпионате мира 2023 года в составе сборной Канады. Первый матч на турнире канадская сборная проведёт со сборной Чехии. Матч пройдёт в Галифаксе 27 декабря на стадионе «Скотиабанк-центр». Начало матча — в 2:30 мск.