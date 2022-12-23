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Артемий Панарин забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

Артемий Панарин забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился американский форвард «островитян» Андерс Ли.

На 18-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил гол, сравняв счёт в матче. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и шведский форвард
Мика Зибанеджад.

Этот гол стал для Панарина девятым в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне у Панарина 35 сыгранных матчей, девять заброшенных шайб и 32 результативные передачи.

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