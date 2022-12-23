Артемий Панарин забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче равный – 1:1.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился американский форвард «островитян» Андерс Ли.
На 18-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил гол, сравняв счёт в матче. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и шведский форвард
Мика Зибанеджад.
Этот гол стал для Панарина девятым в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне у Панарина 35 сыгранных матчей, девять заброшенных шайб и 32 результативные передачи.
- 23 декабря 2022
-
04:23
-
04:22
-
04:17
-
03:47
-
03:35
-
03:32
-
00:36
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00