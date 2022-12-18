Панарин — лучший в НХЛ в своём роде! Россиянин с громадным отрывом побил необычный рекорд

Пятиматчевая победная серия помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» заметно улучшить своё положение в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. После проваленного ноября команда Жерара Галлана наконец вернулась в виртуальную зону плей-офф и даже создала совсем небольшой отрыв от группы преследователей, сумев добиться задела над «Нью-Йорк Айлендерс», «Флоридой Пантерз» и «Детройт Ред Уингз».

Одним из главных героев «синерубашечников» на столь удачном отрезке стал голкипер Игорь Шестёркин, постепенно возвращающий образцы той игры, которую он демонстрировал в минувшем сезоне. Российский вратарь выдал блестящую серию матчей и сегодня, в день встречи с «Филадельфией», получил заслуженный выходной, тем более что по календарю американской команде сейчас выпали спаренные встречи и в такой ситуации голкиперы в большинстве своём обычно делят нагрузку пополам.

В отсутствие Шестёркина место в воротах «Рейнджерс» занял словацкий ветеран Ярослав Галак, в активе которого до матча с «Филадельфией» была всего одна победа в восьми проведённых встречах. И начало первого периода точно не добавило 37-летнему голкиперу позитивных эмоций, ведь уже на восьмой минуте едва ли не первым броском в матче его огорчил Джеймс ван Римсдайк.

Ответ «Рейнджерс» произошёл спустя 10 минут, когда красивую комбинацию разыграла тройка Мики Зибанеджада. Все мы давно привыкли к ассистентским свершениям Артемия Панарина, но в этот раз российский форвард выступил в роли наконечника атаки, броском в касание вогнав шайбу под перекладину после отличной передачи от Баркли Гудроу.

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На старте второй двадцатиминутки гости нахватали удалений и дважды подряд остались на льду в меньшинстве. И именно в этот момент свой лучший отрезок в матче выдал голкипер Галак. Словацкий ветеран совершил целый ряд спасений, которые очень сильно облегчили жизнь его партнёрам.

«Рейнджерс» сумели выстоять в меньшинстве, а когда составы уравнялись, покинувший бокс для штрафников защитник гостей К’Андре Миллер забил самый красивый гол этого матча. Американский хоккеист сначала прокинул шайбу мимо Трэвиса Санхайма, а потом убежал один на один с Картером Хартом и получил по ногам от преследовавшего его защитника «Филадельфии». 22-летний Миллер оказался на льду после подножки, и главный арбитр моментально зафиксировал удаление для Санхайма – но К’Андре не выключился из эпизода, а поднялся на ноги и завёз шайбу в ворота, эффектно разобравшись с Хартом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Необычности эпизоду добавил тот факт, что вообще-то Миллер никогда не отличался особыми бомбардирскими свершениями. В 31 матче текущего регулярного чемпионата на счету К’Андре была всего одна заброшенная шайба, и такой гол в его исполнении стал настоящим украшением встречи.

Следом своё слово снова сказала тройка Зибанеджада, но теперь игровые роли в голевой комбинации немного изменились. Панарин выступил второстепенным ассистентом, тогда как автором заброшенной шайбы стал Гудроу. 31-летний россиянин стал четвёртым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, достигнувшим рубежа в 30 результативных передач.

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Заодно Панарин превзошёл историческое достижение Люка Робитайла для левых форвардов в НХЛ. Выполнив 412-ю голевую передачу за карьеру в лиге, Артемий досрочно побил рекорд Робитайла для левых нападающих по ассистам за восемь сезонов с момента дебюта в НХЛ. В своё время канадскому форварду потребовалось сыграть 640 матчей в лиге, чтобы сделать 411 передач. Панарину же хватило всего 540 встреч на установление нового рекорда. Символично, что результаты Артемия и Люка разделили ровно 100 игр.

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Дальнейший ход матча напоминал догонялки, когда «Филадельфия» изо всех сил пыталась отыграть дефицит в две шайбы, а «Рейнджерс» без особого нажима удерживали своё преимущество. Примечательно, что шанс на возвращение в игру «лётчикам» подарил всё тот же Панарин, проведший сегодня очень насыщенную встречу. При игре в большинстве Артемий попытался эффектной передачей скинуть шайбу на синюю линию на Адама Фокса, но форвард хозяев Скотт Лотон прочитал замысел россиянина, совершил перехват, улетел к воротам Галака и отыграл одну шайбу.

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«Синерубашечники» восстановили отрыв уже в третьем периоде, когда цели достиг бросок с разворота от Джимми Веси. Подававший огромные надежды на старте своей карьеры в НХЛ американский форвард провёл просто безобразные сезоны после обмена из «Рейнджерс» в «Баффало».

Проведя три года вне команды, в составе которой Джимми и начинал карьеру в лиге, американец в межсезонье вернулся в стан «синерубашечников» по минимальному контракту и теперь пытается восстановить своё реноме в лиге. В последнее время у него это получается довольно неплохо – после дубля в предыдущем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» Веси отличился и сегодня, второй раз подряд став автором победной шайбы.

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Гол Моргана Фроста подарил возможность «Филадельфии» побороться за очко в концовке, к тому же за 200 секунд до конца третьего периода удаление схватил Винсент Трочек. Хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили гол в пустые ворота от капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы, для которого эта шайба стала первой в нынешнем сезоне.

«Флайерз» продолжили пытаться совершить камбэк и снова позвали Харта на скамейку – с тем же итоговым результатом: Райан Линдгрен выбросил шайбу на ход Каапо Какко, финский форвард выкатился на пустые ворота, заставив Тони Деанджело совершить нарушение. По хоккейным правилам в такой ситуации засчитывается взятие ворот даже в том случае, если шайбы в них не оказалось. Изначально гол записали на счёт Линдгрена, но впоследствии в протокол матча было внесено уточнение и автором шайбы всё-таки стал Какко.

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«Рейнджерс» одержали шестую победу подряд, продлив свою лучшую серию в нынешнем сезоне. Уже в ночь на понедельник команде Галлана предстоит сыграть ещё один гостевой матч – теперь уже с «Чикаго Блэкхоукс». Казалось бы, в этой встрече «синерубашечники» должны спокойно продлевать победную серию, ведь «ястребы» потерпели 14 поражений в последних 15 матчах и сейчас являются худшей командой во всей лиге. Но по иронии судьбы единственную победу на этом кошмарном отрезке «Блэкхоукс» одержали как раз над «Рейнджерс», так что дополнительная интрига в завтрашней встрече лежит на поверхности.