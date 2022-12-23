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«Моя ошибка. На 100 процентов». Евгений Малкин взял вину на себя за поражение «Питтсбурга»

«Моя ошибка. На 100 процентов». Евгений Малкин взял вину на себя за поражение «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ) взял вину на себя за решающий гол в этой встрече, автором которого стал защитник гостей Джейккоб Славин.

«Их гол в овертайме? Моя ошибка. На 100 процентов», — заявил россиянин, не сумевший сегодня отметиться результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 18-й минуте хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Сидни Кросби. Но уже через 15 секунд Мартин Нечас сделал счёт равным. На 19-й минуте игры Джейлен Чатфилд вывел гостей вперёд. Во втором периоде была заброшена только одна шайба – она на счету у Брок Макгинна из команды хозяев.

На 53-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд, а спустя три минуты Джордан Стаал перевёл игру в овертайм. Джейккоб Славин принёс победу гостям в овертайме. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «-1».

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