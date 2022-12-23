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Три очка Кузьменко и пять баллов Петтерссона помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

Три очка Кузьменко и пять баллов Петтерссона помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Волевую победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 6:5 по буллитам.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Шведский форвард «косаток» Элиас Петтерссон принял участие во всех заброшенных шайбах хозяев. Швед забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Шайба Петтерссона позволила «Ванкуверу» перевести игру в овертайм. Отметим, что хозяевам удалось дважды отыграть отставание в две шайбы в ходе матча. Победный буллит на счету всё того же Петтерссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 5
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Бенирс, Суси) – 07:01 (5x5)   1:1 Педерсон (Петтерссон, Кузьменко) – 17:17 (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Шварц) – 23:28 (5x5)   1:3 Спронг (Ларссон, Гики) – 23:38 (5x5)   2:3 Петтерссон (Шенн, Кузьменко) – 28:09 (5x5)   2:4 Веннберг (Бьёркстранд, Борген) – 33:29 (5x5)   3:4 Кузьменко (Педерсон, Петтерссон) – 45:13 (5x5)   3:5 Спронг (Танев) – 46:17 (5x5)   4:5 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 48:52 (5x4)   5:5 Петтерссон (Миллер) – 58:40 (6x5)   6:5 Петтерссон – 65:00 (ПБ)

Отметим, что Петтерссон пропустил последние два матча «Ванкувера», которые канадская команда проиграла с общим счётом 2:10.

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