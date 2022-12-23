Три очка Кузьменко и пять баллов Петтерссона помогли «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Волевую победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 6:5 по буллитам.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Шведский форвард «косаток» Элиас Петтерссон принял участие во всех заброшенных шайбах хозяев. Швед забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Шайба Петтерссона позволила «Ванкуверу» перевести игру в овертайм. Отметим, что хозяевам удалось дважды отыграть отставание в две шайбы в ходе матча. Победный буллит на счету всё того же Петтерссона.

Отметим, что Петтерссон пропустил последние два матча «Ванкувера», которые канадская команда проиграла с общим счётом 2:10.