Александр Овечкин прокомментировал победу в овертайме матча с «Оттавой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).

«Отлично, что мы нашли способ — разные способы — добыть два очка. У нас был тяжёлый третий период, но наша бригада меньшинства проделала отличную работу, чтобы оставить нас в игре. Дарси (Кемпер, вратарь «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») сыграл надёжно, так что мы взяли два очка и двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.