Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал очередной необычный рекорд Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал очередной необычный рекорд Овечкина
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд 37-летнего капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» вышел на первое место в истории лиги по количеству бросков, нанесённых в створ ворот. На счету Овечкина их теперь 6211, у Рэя Бурка — 6209.

«Без первого не может быть второго, не так ли? Ты должен бросать, чтобы забивать. Это не сюрприз. Но вот что впечатляет. Он может быть на вершине хит-парадов, посвящённых броскам, голам и силовым приёмам. Это довольно впечатляет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Всего за последние восемь матчей в активе россиянина 13 очков — семь шайб и шесть результативных передач. Россиянин не сумел отличиться четвёртый матч подряд. На текущий момент на счету Овечкина 800 голов, отставание от Горди Хоу составляет всего одну шайбу.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 24 декабря. Столичная команда на домашнем льду примет «Виннипег Джетс». Начало матча — в 3:00 мск.

Самый опасный в истории НХЛ! Овечкин добился достижения, которое никогда не превзойдут Самый опасный в истории НХЛ! Овечкин добился достижения, которое никогда не превзойдут
Овечкин заговорил о своих легендарных голах. Что он думает о лучшей шайбе в истории НХЛ? Овечкин заговорил о своих легендарных голах. Что он думает о лучшей шайбе в истории НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022