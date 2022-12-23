Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал очередной необычный рекорд Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд 37-летнего капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» вышел на первое место в истории лиги по количеству бросков, нанесённых в створ ворот. На счету Овечкина их теперь 6211, у Рэя Бурка — 6209.



«Без первого не может быть второго, не так ли? Ты должен бросать, чтобы забивать. Это не сюрприз. Но вот что впечатляет. Он может быть на вершине хит-парадов, посвящённых броскам, голам и силовым приёмам. Это довольно впечатляет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Всего за последние восемь матчей в активе россиянина 13 очков — семь шайб и шесть результативных передач. Россиянин не сумел отличиться четвёртый матч подряд. На текущий момент на счету Овечкина 800 голов, отставание от Горди Хоу составляет всего одну шайбу.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 24 декабря. Столичная команда на домашнем льду примет «Виннипег Джетс». Начало матча — в 3:00 мск.