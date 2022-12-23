«Куньлунь» одержал вторую победу подряд, обыграв «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

На второй минуте матча Клифф Пу с передачи Тайлера Вона вывел китайскую команду вперёд. Второй период прошёл без голов. На 50-й минуте Паркер Фу с передачи Томаша Юрчо удвоил преимущество «Куньлуня». На 59-й минуте Паркер Фу с передачи Джека Родевальда оформил дубль. Голкипер Джереми Смит оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» 26 декабря в Мытищах сыграет с «Торпедо». «Сочи» 25 декабря примет «Ак Барс».