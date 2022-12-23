Овечкин обошёл легенду «Рейнджерс» и члена Зала славы Лича по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Один из голевых пасов капитан «столичных» сделал при игре «пять на четыре».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин набрал 543-е (292+251) очко в карьере в большинстве. По этому показателю российский нападающий обогнал легендарного защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брайана Лича, выйдя на единоличное 22-е место в истории лиги.
Напомним, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
- 23 декабря 2022
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