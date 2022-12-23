Лавиолетт рассказал о психологическом состоянии Овечкина из-за близости к Хоу по голам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о погоне 37-летнего капитана команды Александра Овечкина за Горди Хоу. Российский нападающий забросил 800 шайб в НХЛ и всего на один гол отстаёт от великого канадца. Овечкин идёт на третьем месте в истории НХЛ по этому показателю.
«Алекс нервничает? Я уверен, что это так. Конечно, он этого не показывает. Он очень спокоен и занимается своими делами каждый день. Готов поспорить, что он, вероятно, будет счастлив, когда перешагнёт эту отметку и просто пойдёт дальше. Но в раздевалке мы не говорим об этом. У нас тихо», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий забил 800 голов. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой. Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.
- 23 декабря 2022
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