Бывший арбитр назвал игрока, способного превзойти достижение Овечкина по голам в НХЛ

Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев, много лет обслуживавший матчи чемпионата России и игры сборных, рассказал, кто, по его мнению, способен превзойти достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по забитым голам в НХЛ.
«Среди наших хоккеистов — да, он лучший в истории. Я думаю, что и среди всего мира тоже. Побить рекорд Горди Хоу — это действительно исторический момент. Не думаю, что в ближайшие годы кто-то сможет приблизиться к таким показателям. У Сидни Кросби был определённый момент, когда он мог бы сравняться с Овечкиным, но он очень травмируемый игрок. Всё-таки на данный момент вряд ли кто-то сможет это сделать — только Кросби при определённых обстоятельствах», — приводит слова Зайцева «РБК».
Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» (4:1) и обошёл Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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