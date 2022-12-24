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Афиногенов: достижение Овечкина — это суперкруто! Дай бог, чтобы он дошёл до Гретцки

Афиногенов: достижение Овечкина — это суперкруто! Дай бог, чтобы он дошёл до Гретцки
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Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов прокомментировал 802-ю шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Российский форвард обошёл Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю и вышел на чистое второе место.

«Великое достижение — это суперкруто! Дай бог, чтобы он ещё до Гретцки дошёл — там совсем немного. Всё в его руках. Это просто фантастическое достижение, даже сейчас. В его руках сделать это ещё большей фантастикой. Хочется пожелать удачи. Самое главное — без травм», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошедшем матче с «Виннипегом» (4:1) на счету Овечкина также результативная передача.

Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

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