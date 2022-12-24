Бекстрём: у Овечкина есть менталитет снайпера, как ни у кого другого

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о стиле игры капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Понятное дело, все говорят об офисе Алекса в левом круге вбрасывания, но он может забить совершенно разными способами. Когда он выходит на лёд и наносит свой бросок… я слышал, как вратари говорят, что он такой непредсказуемый. Шайбы после бросков могут лететь куда угодно.

У многих парней есть своя любимая точка, но я чувствую, что у него есть менталитет снайпера, какого нет ни у кого другого. Он также обладает способностью отдавать голевые передачи. Даже если другая команда пытается заблокировать шайбу, он знает, как отдать передачу мимо соперников. Его делает опасным то, что он может бросать с разных углов», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.