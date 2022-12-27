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Сборная Чехии обыграла Канаду на старте МЧМ-2023

Сборная Чехии обыграла Канаду на старте МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Победу одержали чехи со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте игры – отличился канадец Шейн Райт. На 18-й минуте номинальные хозяева ответили заброшенной шайбой – точен был Давид Шпачек. А ещё через минуту Давид Моравец вывел чехов вперёд.

На первой минуте второй двадцатиминутки Станислав Свозил укрепил преимущество хозяев. Но спустя ещё минуту отставание до минимума сократил Коннор Бедард. Ему, кстати, ассистировал Райт, который забил за канадцев первый гол.

На 29-й минуте чехи отличились дважды – забивали Ярослав Хмеларж и Матоуш Меншик. В третьей двадцатиминутки голов не было.

U20 ЧМ-2023. Группа A
27 декабря 2022, вторник. 02:30 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 2
Канада U20
0:1 Райт (Целльвегер, Гюнтер) – 10:33 (5x4)   1:1 Шпачек (Свозил, Брабенец) – 17:48 (5x5)   2:1 Моравец (Мехура, Марцел) – 18:23 (5x5)   3:1 Свозил (Шпачек, Шале) – 20:44 (5x5)   3:2 Бедард (Райт, Корчински) – 21:29 (5x5)   4:2 Хмеларж (Иржичек) – 28:14 (5x4)   5:2 Меншик (Кос, Суханек) – 28:47 (5x4)
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